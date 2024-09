Lipari, pontile dimezzato dopo l'incidente di agosto: ritardi per le lunghe code dei passeggeri degli aliscafi

Era il 19 agosto quando a Lipari, un aliscafo della Liberty Lines, a causa del vento, durante la manovra di attracco, danneggiò il pontile di Sottomonastero. Dopo quasi quaranta giorni, la struttura non è stata ancora sistemata e la guardia costiera l’ha in parte interdetta, con l’isola ancora affollata di vacanzieri, soprattutto stranieri. Non mancano i disagi e soprattutto i i ritardi nelle corse di linea , considerato che solo un lato è agibile e quindi bisogna fare la fila in attesa delle operazioni di imbarco e sbarco dei tanti passeggeri.

Nell’isola non mancano le polemiche. «È con grande disappunto – dicono i consiglieri comunali di opposizione, con in testa il capogruppo Gaetano Orto, avvocato - che constatiamo come l'inerzia prolungata dell'amministrazione comunale, insieme alla mancata azione da parte della Regione, abbia costretto l'autorità marittima a interdire l'attracco di aliscafi e catamarani. Questa interdizione resterà in vigore fino a quando le autorità competenti non garantiranno il completamento dei lavori necessari per ripristinare la sicurezza del pontile».