A Lipari il pontile degli aliscafi ancora danneggiato, il sindaco Gullo: «Competenza della Regione…»

A Lipari non si placano le polemiche per il pontile degli aliscafi che dopo l’incidente del «veloce mezzo» da oltre un mese è ancora operativo solo da una parte, con notevoli disagi e danni per il consistente flusso turistico che ancora si registra nelle Eolie.

Per fare chiarezza interviene il sindaco Riccardo Gullo: «La competenza è della Regione. Sarebbe utile ricordare – ha affermato - le condizioni pietose di incredibile e colpevole degrado in cui l’attuale amministrazione ha trovato il pontile di cui si dibatte, successivamente riparato dalla Regione su progetto fornito in via collaborativa dal Comune. I porti hanno una precisa classificazione, che ne definisce ambiti e competenze. È possibile leggerla nelle delibere di giunta che riguardano il piano regolatore portuale (tanto osteggiato dall’attuale opposizione).

È scorretto affermare – puntualizza - che la segnalazione della Capitaneria di Porto, la quale è ben consapevole di tale classificazione e della competenza Regionale che ne deriva rispetto al pontile di Lipari, sia arrivata al Comune e non sia stata ascoltata. Il Comune ha puntualmente risposto, coinvolto nella vicenda “per conoscenza”, interessato alla questione perché insiste sul suo territorio e riguarda i propri cittadini. Tanto è dovuto per la corretta informazione dei cittadini, e per la serenità di osservatori attenti, ma un po’ smemorati».