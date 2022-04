Maurizio Croce - TERRITORIO. Messinese, classe 1971, è nipote dell’ex procuratore capo, Luigi Croce. Laureato in Chimica e dottore di ricerca in «Chimica dell’Ambiente», dal 2010 al 2013 è stato commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia e in Puglia. Da tecnico si è occupato di tutela delle acque e di emergenza rifiuti e discariche in diverse regioni (fra cui la messa in sicurezza di Bellolampo). Fu nominato commissario per il rischio idrogeologico in Calabria