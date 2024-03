La Sinistra dura contro il Ponte sullo Stretto: opera inutile e costosa, pronti a un referendum

Propongono «di cominciare a ragionare sulla possibilità di raccogliere le firme per indire un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani del ponte sullo stretto e per abolire quel decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ai sensi della Costituzione italiana».

Difendono la scelta di ricorrere alla via giudiziaria per bloccare la costruzione dell’infrastruttura dopo avere presentato, circa un mese fa, un esposto alla procura perché «il governo e la società Ponte sullo stretto non hanno reso pubblici i documenti fondamentali per capire l’entità del progetto e le procedure per realizzarlo».

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, Alleanza Verdi Sinistra, hanno ribadito a Messina la loro opposizione all’opera.

La conferenza stampa dei due politici si sarebbe dovuta svolgere in via Circuito ma il forte vento di scirocco ha costretto gli organizzatori a spostarsi a Capo Peloro Resort. Prima nella saletta piccola poi in quella grande visto l’afflusso di responsabili dei comitati No Ponte ma anche di cittadini, alcuni dei quali provenienti dalla Calabria.