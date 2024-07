Lipari, rarissima tartaruga «intrappolata» in una cima soccorsa da diportisti

Un salvataggio super di una rarissima tartaruga Liuto (Dermochelys coriacea) al largo di Lipari intrappolata in una cima con attaccato un pallone, scarto di attività di pesca.

L'enorme tartaruga è stata avvistata in difficoltà da Emanuele Aprile Borriello e da tutto l'equipaggio della barca Dbb che dopo aver allertato lo staff del pronto soccorso tartarughe marine a Filicudi diretto dalla biologa Monica Blasi e la motovedetta della guardia costiera è riuscito a liberare l'esemplare prima del loro arrivo.

«Complimenti per questa grande impresa – ha commentato Monica Blasi, presidente di Filicudi Conservation - erano 6 anni che non avvistavamo una tartaruga liuto nelle acque Eoliane per un totale, con questo, di 4 avvistamenti in 20 anni di attività di recupero alle Eolie. Questa specie è presente nel Mediterraneo anche se non si riproduce lungo le sue coste prediligendo le zone oceaniche e di mare aperto dove si nutre principalmente di zooplancton e meduse, raramente di crostacei ed echinodermi. È tra le specie di tartarughe marine nel mondo più minacciate proprio a causa dell'inquinamento dei mari, l'intrappolamento e l'ingestione di plastica e in altri rifiuti antropici».

Sui social invece è diventato virale un video che ha scatenato emozioni e applausi del delfino che ringrazia dopo essere stato liberato.