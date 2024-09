Filicudi, la tartaruga non ce l’ha fatta: aveva ingerito un amo

«Purtroppo la dolce Sting Ray non c'è più», commenta con gli occhi lucidi Monica Blasi, direttrice efondatrice di Filicudi Wildlife Conservation-Pronto Soccorso Tartarughe Marine.

«Era stata recuperata al largo delle Eolie in condizioni disperate – spiega - e, nonostante gli sforzi di tutti, non ce l'ha fatta. Per noi è sempre un duro colpo quando non riusciamo a salvare un animale, specie quando davanti abbiamo un esemplare adulto con chissà quanto mare ancora da navigare. Per noi è sempre una sconfitta quando non c'è più niente da fare per aiutare un povero animale ferito dall'incuria umana».

La biologa romana lancia un appello: «Sarebbe bastato recuperare l'animale a bordo e portarlo subito ad un centro di recupero invece di tagliare la lenza e rigettarlo a mare. L'amo dopo mesi che è stato ingerito se non provoca subito una emorragia risulta in infezioni gravi spesso mortali. La lenza ingerita è ancora più pericolosa perché provoca lacerazioni intestinali che determinano anche l'esito del post intervento di rimozione dell'amo».