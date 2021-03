Variante nigeriana a Messina, i medici: "Non ci sono prove che il vaccino non funzioni"

Il primo caso di variante nigeriana riscontrato su un ragazzo extracomunitario di 16 anni nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Martino di Messina, tiene banco e soprattutto sta alzando il livello di attenzione e al contempo di preoccupazione.

La notizia, però, sull’insensibilità della variante nigeriana al vaccino è smentita dalla professoressa Teresa Pollicino, responsabile del Servizio diagnostico molecolare varianti Sars Cov 2 del Policlinico messinese, che in un’intervista a gds.it precisa: “Sta passando una brutta informazione – dice – non si deve dire che questa variante è insensibile al vaccino perché non ci sono le prove definitive per affermarlo. Non si hanno evidenze cliniche, ci sono solo delle prove che questa variante possa sfuggire in qualche modo alla risposta immunitaria ma non a quella vaccinale, non ci sono assolutamente evidenze e non voglio che passi questo messaggio, si crea allarme inutilmente”.

