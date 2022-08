Bomba d’acqua a Lipari con allagamenti e danni, nuova tromba d’aria a Stromboli

Nuova tromba d’aria a Stromboli e bomba d’acqua nella maggiore isola delle Eolie. La nuova ondata di maltempo si temeva particolarmente per la vulcanica isola e invece a distanza di 24 ore si è registrata solamente la nuova tromba marina a una certa distanza dalla costa. La bomba d’acqua invece si è abbattuta su Lipari allagando in maniera impressionante anche la via principale il corso Vittorio Emanuele. Il fiume d’acqua proprio nel giorno della festa del patrono San Bartolomeo ha invaso anche i negozi. Fiumi d’acqua con danni anche nelle solite vie Amendola e Roma con la gente bloccata anche in casa. Disagi e danni anche nel lungomare di Canneto. Fiume d’acqua anche nel torrente vicino Unci e come nel centro di Lipari anche qui sono esplosi di tombini. Disagi per i tanti turisti che affollano le Eolie. Soprattutto per i tanti turisti che hanno riempito le strutture portuali che si sono ritrovati con le imbarcazioni allagate. Nella via Amendola saltato anche il basolato. Al lavoro vi sono i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, dell’associazione Radiomatori eoliani, e la ditta Bel Mar che cura le questioni idriche e fognarie. Su tutti gli interventi vi è la vigilanza del dirigente Mirko Ficarra. (Notiziarioeolie.it)

