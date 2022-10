Paura ma anche tanta rabbia tra gli abitanti di Ginostra, la frazione di Stromboli alle Eolie dove si vive sotto un vulcano attivo, ma dove le opere per la messa in sicurezza del costone non sono mai partite nonostante un finanziamento di oltre 800 mila euro. La testimonianza di Gianluca Giuffrè da Ginostra: "Dimenticati dallo Stato".

Foto e video di Notiarioeolie.it

© Riproduzione riservata