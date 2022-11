Lipari, incendio a Lami: preoccupazione per il forte vento

Incendio a Lami, frazione dell’isola. E c'è preoccupazione per il forte vento. Per i vigili del fuoco già impegnati per l'incidente automobilistico di Pianoconte, spostamento nell'altra borgata di Lipari, in località Pomiciazzo. Presenti anche i volontari della Protezione civile e l'evolversi della situazione è seguita anche dall'associazione Radiomatori Eoliani.

Impegnati anche gli abitanti della zona. Sembrerebbe che l'incendio sia partito da un fuoco acceso per bruciare sterpaglie divenuto poi incontrollabile per il vento che si è abbattuto sull'isola.

Scattate anche le indagini per accertare eventuali responsabilità.

