A Barcellona Pozzo di Gotto preoccupazioni per la bomba d’acqua nel quartiere di Sant’Antonio, dove si è formato un flusso di acqua e fango e tanta gente in strada si è messa tempestivamente al sicuro. Non pochi hanno preferito abbandonare l'auto. In piena il torrente Longano. Un fulmine ha colpito una palma che è andata a fuoco. Disagi anche all'ospedale dove si sono registrati in alcune zone copiose infiltrazioni d'acqua piovana.

Video fornito da Gazzetta del Sud

