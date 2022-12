Maltempo, strade allagate e impercorribili e persone bloccate in auto: notte di paura nel Messinese

Il maltempo in provincia di Messina, soprattutto nella zona peloritana e tirrenica, con temporali e forte vento, ha provocato danni e paura. Ora sembra che la situazione meteo sia migliorata anche se i sindaci invocano la massima prudenza. La protezione civile aveva lanciato un’allerta meteo di colore giallo.

Forti piogge si sono registrate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Hanno causato frane, l’interruzione di strade invase dal fango, anche l’A20 - l’autostrada Palermo-Messina, è stata interrotta tra gli svincoli di Falcone e Barcellona Pozzo di Gotto. A Terme Vigliatore a causa del nubifragio, è crollata la rampa di accesso al ponte sul torrente Mazzarrà, che collega il lungomare della Marchesana a contrada Cannotta a Terme Vigliatore. Si è creata una grossa voragine ma il ponte non sarebbe crollato. Il ponte era stato chiuso al transito prima del crollo.

Case e sottopassaggi allagati con persone rimaste bloccate nelle auto, in casa, e alcune famiglie isolate. Una donna rimasta dentro la propria auto invasa dal fango a Terme Vigliatore, è stata soccorsa, così come un’altra donna e i suoi due bambini a Tripi. A Milazzo un’ambulanza partita per soccorrere un infartuato è stata quasi sommersa dall’acqua e si è dovuta fermare. A Spadafora e Milazzo soccorsi decine di automobilisti: strade allagate, tombini saltati, frane, cantine allagate. Da Novara di Sicilia a Milazzo oltre 30 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà e persone bloccate in casa.

Sempre a Milazzo, all’Istituto d’arte di via Gramsci, sono rimasti bloccati sei studenti, due insegnanti e due collaboratrici scolastiche, mentre in diverse strade è saltata la corrente elettrica. Sempre nel grosso centro messinese, una famiglia di tre persona sarà ospitata in un b&b a causa del crollo del tetto della propria abitazione, in vico dei Lillà. Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha scritto su Fb: «Invito i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni e ad evitare di mettersi in strada. La situazione del torrente Mela è sotto controllo ma le strade risultano allagate per le enormi pioggie che stanno cadendo in città».

A causa della mancanza di energia elettrica non è stato possibile attivare in molte zone le pompe idrovore. A Castroreale le strade provinciali 85, 87 e 82, dopo le interruzioni, sono state dichiarate di nuovo percorribili. I sindaci dei comuni messinesi invitano le persone a prestare la massima attenzione se devono uscire da casa soprattutto negli spostamenti in auto.

A Barcellona Pozzo di Gotto in serata la Croce Rossa ha trovato alloggio in un b&b a 5 persone , su richiesta del sindaco Giuseppe Calabrò. La protezione civile regionale sta lavorando nelle zone colpite dal maltempo ed è in costante contatto con i sindaci. Anche i vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato sono sui luoghi colpiti dai temporali per i primi interventi.

Nel video le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco

