Eolie, dopo le proteste ripristinate le corse tagliate

Da domani i collegamenti marittimi con navi e aliscafi da e per le isole di Sicilia ritorneranno ad essere tutti ripristinati.

Il via libera, dopo ripetute richieste è stato dato, dal ministero dei trasporti. Alle Eolie tornano ad essere due le corse settimanali da e per Napoli con la nave «Laurana», mentre si recuperano anche le linee interisole, garantite da navi e aliscafi.

Tutti ripristinati anche gli altri collegamenti che riguardano le altre isole di di Sicilia.

Per sollecitare tutte le corse di linea, si erano mobilitati i sindaci degli Arcipelaghi siciliani, la federalberghi, il comitato dei trasporti eoliano e ben 32 associazioni presenti nelle isolette.

L’appello era stato raccolto dal presidente della Regione Renato Schifani che con il dirigente Fulvio Bellomo, oltre a tenere riunioni con i primi cittadini, si era attivato a livello ministeriale. E dopo le promesse, ora finalmente è giunta la conferma che tutte le corse saranno nuovamente garantite.

