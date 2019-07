Un agente della penitenziaria nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è stato ferito al volto da un detenuto con un pezzo di vetro.

Il poliziotto è stato soccorso dai colleghi e portato in ospedale. Duro il commento del delegato nazionale della Sicilia del sindacato Cosp: "Rischiamo la vita per 1.300 euro al mese e non siamo carne da macello".

