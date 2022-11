Alicudi, elicottero sfida il vento forte e porta in ospedale un paziente dopo un infarto

Un isolano subisce un infarto e l’elisoccorso sfida la tempesta a 50 chilometri orari per raggiungere le Eolie. L’intervento è stato richiesto dai medici dell’ospedale di Lipari che lo hanno stabilizzato e il velivolo del 118 ancora una volta si è rivelato salva vita. È riuscito ad operare nonostante le raffiche di vento ad oltre 50 chilometri orari che continuano a soffiare sulle sette isole. Il pilota tra non poche difficoltà è riuscito ad atterrare nella pista vicino all’ospedale e a portare a compimento il volo fino al Papardo di Messina. L'elicottero è arrivato da Palermo, quello di Messina ha dimensioni ridotte e per un volo in queste condizioni di vento era più sicuro l'altro.

Ad Alicudi da ieri mattina per un guasto alla centralina elettrica le famiglie sono al buio. I tecnici dell’Enel non sono riusciti a raggiungere l’isola per le avverse condizioni meteo marine. Per gli 80 abitanti disagi e danni anche perché da quattro giorni sono privi di trasporti. Il delegato municipale Italo Palermo dice che «negli ultimi tre mesi i guasti sono stati continui ora la situazione è ben più grave perché siamo senza energia elettrica da oltre 24 ore. Siamo in contatto con il sindaco Riccardo Gullo che ha anche chiamato la prefettura e speriamo che prima possibile questo gravissimo problema si possa risolvere». Per Alicudi è partito un piccolo motoscafo con dei tecnici dell'Enel da Salina. Se il mare lo permetterà, tenterà di raggiungere l'isola senza luce.

A Lipari si susseguono gli interventi dei vigili del fuoco per i continui alberi abbattuti dal vento e finiti anche nelle strade principali. A Quattropani è già accaduto due volte e anche nelle vie Isa Conti, Mendolita e prof Carnevale.

