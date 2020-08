Trovate ossa e una maglietta, dramma a Caronia: "Sono di Gioele al 99%"

Momenti drammatici a Caronia, dove un ex carabiniere di Capo d'Orlando ha trovato tracce di ossa e una maglietta. Sembra dunque arrivata la svolta nelle ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 agosto scorso con la madre, la dj di 43 anni originaria di Venetico Viviana Parisi.

Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti portano a lui "al 99 per cento". In questo video i momenti concitati dopo il ritrovamento.

La segnalazione è arrivata alle 12,20 agli investigatori e subito si sono recati in contrada Sorba, la stessa zona in cui è stato trovato il cadavere della madre a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo. Per raggiungere il posto è stata necessaria un'opera di pulitura e discerbamento del luogo, coperto da una fitta vegetazione e da numerosi arbusti.

Lì si sono recati il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo, polizia, vigili del fuoco e forestale. Ad allertare gli inquirenti l'ex carabiniere Pino Di Bello, di capo d'Orlando, tra i volontari che hanno risposto all'appello del padre del bambino e che stamattina hanno contribuito alle ricerche. Alcuni soccorritori dicono di aver visto un corpicino martoriato, non riconoscibile, un tronco coperto da una maglietta che sarebbe compatibile con quella che indossava il piccolo di 4 anni. I resti adesso saranno vagliati dal procuratore, dai medici legali e dagli inquirenti.

Sul luogo del ritrovamento si sono recati anche i familiari del piccolo: il padre Daniele Mondello, la zia Mariella e il nonno paterno Letterio. A loro saranno mostrati gli indumenti strappati, tra cui una magliettina, che potrebbero costituire la conferma del tragico ritrovamento. Ma viste le condizioni del corpo il riconoscimento appare difficile. I resti (pare un tronco, il femore) sarebbero stati straziati dagli animali selvatici che li avrebbero trascinati all'interno di una fitta radura, tra la boscaglia che circonda la zona, a circa 700 metri di distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato scoperto il cadavere della donna.

IN AGGIORNAMENTO

