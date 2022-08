Inferno di fango a Stromboli: gente bloccata nelle case, ci sono alcuni feriti

Un inferno di fango. Disastro a Stromboli dopo l'ondata di maltempo che ha colpito buona parte della Sicilia. Sull'isola delle Eolie i danni più gravi e anche alcuni feriti. Tra questi un uomo rimasto bloccato in casa con la moglie e la figlia di un anno che per tentare di aprire la porta ostruita dal fango ha rotto un vetro ferendosi gravemente. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Lipari.

Come si vede dalle immagini, il fiume di detriti ha invaso le strade, diverse case ed attività commerciali. Il temporale che si è abbattuto sull'isola ha causato smottamenti e allagamenti un po' ovunque. I vigili del fuoco per ore sono stati impegnati insieme al personale della protezione civile per aiutare le persone a ripulire le case e le strade completamente ricoperte dal fango.

Preoccupati i residenti che, dopo l'incendio di maggio che devastò la vegetazione dell'isola, adesso devono fare i conti anche con i danni del temporale.

© Riproduzione riservata