Viviana e Gioele, i testimoni la chiave del giallo ma non si trovano: il loro identikit

Svolta nelle indagini sulla misteriosa morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele. Ci sarebbero infatti dei testimoni chiave, dei turisti che hanno visto la donna e il bambino lo scorso 3 Agosto e che si sono fermati dopo l’incidente anche per pochi minuti chiedendo cosa fosse accaduto.

Nonostante però l’appello del procuratore che sta indagando sul caso, delle forze dell’ordine, dei ricercatori, del padre del bimbo e della famiglia ancora queste persone non si sono presentate al primo posto di polizia per testimoniare quanto hanno visto e soprattutto riferire sulle condizioni della madre e dire se il bimbo era vivo.

Questo l'identikit dei testimoni: si tratterebbe di una coppia con due figlie su una berlina grigia. Ancora non si esclude nessuna ipotesi, che sia stato un suicidio o un omicidio.

Tra le ultime teorie anche un attacco di due cani, due rottweiler, considerate le ferite da morso presenti sulle gambe della dj morta a Caronia e rilevate durante l'autopsia. Non si esclude nemmeno la possibilità che si sia lanciata dal traliccio dell’energia elettrica, ai piedi del quale è stata ritrovata, o che sia stata travolta da una violenta scarica elettrica.

La famiglia inoltre non ritiene credibile l'ipotesi della morte del piccolo Gioele in un incidente avvenuto nella galleria dell’autostrada Messina-Palermo. Non ci sarebbero tracce infatti che potrebbero accreditarla. C'è un video che dimostra che il figlio fosse ancora con la madre in auto quando è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello.

© Riproduzione riservata