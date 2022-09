Il capo della Protezione civile a Stromboli: il sindaco Gullo commissario per l'emergenza

In mattinata è giunto sull'isola di Stromboli il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Prima riunione al Coa (Centro operativo avanzato) con il sindaco Riccardo Gullo.

Curcio ha subito dichiarato: «Il sindaco Gullo sarà nominato commissario per l'emergenza Stromboli». Presenti anche il prefetto Cosima Di Stani e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Dopo la fine della prima fase dell'emergenza-alluvione, con l'inizio della seconda fase vi sarà l'attivazione degli interventi necessari a seguito della deliberazione dello stato di emergenza. Il sindaco commissario, con un'ordinanza, dovrà saldare le opere fatte in emergenza e le azioni di ripristino delle funzionalità e intervenire con altre azioni per mitigare il rischio residuo (opere infrastrutturali). Lo strumento dell’ordinanza è il piano operativo che dovrà essere predisposto dal commissario e che sarà poi approvato dal dipartimento. Al piano di protezione civile bisogna affiancare anche altre opere progettate dai vari enti competenti.

Subito dopo Curcio ha incontro in chiesa anche gli isolani e i villeggianti per illustrare la situazione.

Video fornito da Notiziarioeolie.it

